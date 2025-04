Tragedia Familiare a Modena Anziano Uccide Moglie e Figlio Disabile Poi si Toglie la Vita

Tragedia Familiare ha scosso la tranquillità di via Pomposiana 336, alla periferia di Modena, nella zona di Marzaglia. Un uomo di 80 anni, Carlo Salsi, avrebbe ucciso la Moglie Claudia Santunione e il Figlio Stefano, 48enne con disabilità, prima di Togliersi la Vita.La dinamica: omicidio-suicidio per disperazioneSecondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe agito nella notte o nelle prime ore del mattino. Le vittime si trovavano all'interno dell'abitazione: la Moglie, malata da tempo, e il Figlio, costretto sulla sedia a rotelle, sarebbero stati uccisi con colpi d'arma da fuoco. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per confermare le modalità precise.Dopo il duplice omicidio, l'Anziano si sarebbe impiccato. La tragica scoperta è stata fatta dal fratello di Carlo, che abita accanto alla famiglia: entrato in casa intorno alle 9, ha trovato i tre corpi senza Vita e ha subito allertato i soccorsi.

Il dramma in via Pomposiana, zona Marzaglia Una terribile tragedia familiare ha scosso la tranquillità di via Pomposiana 336, alla periferia di Modena, nella zona di Marzaglia. Un uomo di 80 anni, Carlo Salsi, avrebbe ucciso la moglie Claudia Santunione e il figlio Stefano, 48enne con disabilità, prima di togliersi la vita. La dinamica: omicidio-suicidio per disperazione Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe agito nella notte o nelle prime ore del mattino.

