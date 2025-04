Tragedia familiare a Lamon omicidio suicidio tra padre e figlio

padre e figlio, che avrebbe tentato di proteggere la madre, a portare all'omicidio-suicidio avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso a Oltra, frazione del comune di Lamon (Belluno). Lo rendono noto i quotidiani locali. La Procura della repubblica di Belluno ha nel frattempo incaricato l'anatomopatologo Antonello Cirnelli per lo svolgimento delle autopsie sulle due vittime, il figlio Riccardo Gaio, di 17 anni, e il padre Vladislav (49). Nel frattempo il sindaco Loris Maccagnan ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali.La dinamica sarebbe stata accertata: il padre avrebbe preso un coltello dalla cucina, con cui avrebbe colpito a morte il figlio, quindi avrebbe impugnato una pistola per finire gli animali al macello, e si sarebbe sparato. A scoprire i corpi e a dare l'allarme l'altra figlia della coppia, minorenne. Quotidiano.net - Tragedia familiare a Lamon: omicidio-suicidio tra padre e figlio Leggi su Quotidiano.net Sarebbe stata una lite tra, che avrebbe tentato di proteggere la madre, a portare all'avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso a Oltra, frazione del comune di(Belluno). Lo rendono noto i quotidiani locali. La Procura della repubblica di Belluno ha nel frattempo incaricato l'anatomopatologo Antonello Cirnelli per lo svolgimento delle autopsie sulle due vittime, ilRiccardo Gaio, di 17 anni, e ilVladislav (49). Nel frattempo il sindaco Loris Maccagnan ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali.La dinamica sarebbe stata accertata: ilavrebbe preso un coltello dalla cucina, con cui avrebbe colpito a morte il, quindi avrebbe impugnato una pistola per finire gli animali al macello, e si sarebbe sparato. A scoprire i corpi e a dare l'allarme l'altra figlia della coppia, minorenne.

