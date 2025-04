Tragedia Faito effettuata autopsia la salma di Janan potrà tornare in patria

Faito, quella di Janan Suliman, la giovane turista israelo palestinese di 25 anni. Il corpo della giovane, rimasta coinvolta nella. Napolitoday.it - Tragedia Faito, effettuata l'autopsia: la salma di Janan potrà tornare in patria Leggi su Napolitoday.it È stato effettuato presso l'obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia, l'esame autoptico della prima delle quattro vittime del disastro della funivia del, quella diSuliman, la giovane turista israelo palestinese di 25 anni. Il corpo della giovane, rimasta coinvolta nella.

