Traffico Roma del 24 04 2025 ore 19 30

Roma dalla redazione Un saluto da Sonia cerquetani Traffico intenso con code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Flaminia e Salaria e poi più avanti dalla Bufalotta la Casilina fine che ritroviamo sulla carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Casilina per una voragine chiusa al Traffico via della Balduina tra Piazza della Balduina via Attilio Friggeri è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

Da finanza.repubblica.it: Funerali di Papa Francesco: piano straordinario Anas per la viabilità su Roma - (Teleborsa) - In occasione dei funerali di Papa Francesco previsti per sabato 26 aprile 2025, Anas, società del Gruppo Fs Italiane, ha predisposto un piano straordinario di viabilità nazionale in prev ...

Scrive roma.corriere.it: Traffico in tilt a Roma Nord, chiusa la galleria Giovanni XXIII: caduti due pannelli di rivestimento - Alle 7 di giovedì 24 aprile chiusa la tratta in direzione di via Trionfale. Deviati i veicoli provenienti da via del Foro Italico in direzione Stadio Olimpico ...

Si legge su rainews.it: Chiusa al traffico la Galleria Giovanni XXIII per la caduta di alcuni pannelli - Circolazione sospesa dalle 7 di questa mattina in direzione via Trionfale per consentire il ripristino del rivestimento ...