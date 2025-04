Traffico Roma del 24 04 2025 ore 07 30

Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione un incidente rallenta il Traffico sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra La Romanina e l'ardeatina chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione via Trionfale per accertamenti tecnici il Traffico è deviato su via della Farnesina godenza da Roma sulla diramazione Roma sud e sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo rispettivamente trattore nuova è grande raccordo anulare e tra Portonaccio e la tangenziale est è chiusa via della Balduina per una voragine tra Piazza della Balduina via Attilio Friggeri per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura e della polizia locale di Roma Capitale https://storage.googleapis. Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-04-2025 ore 07:30 Leggi su Romadailynews.it LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione un incidente rallenta ilsulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Lanina e l'ardeatina chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione via Trionfale per accertamenti tecnici ilè deviato su via della Farnesina godenza dasulla diramazionesud e sul tratto Urbano della A24-teramo rispettivamente trattore nuova è grande raccordo anulare e tra Portonaccio e la tangenziale est è chiusa via della Balduina per una voragine tra Piazza della Balduina via Attilio Friggeri per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura e della polizia locale diCapitale https://storage.googleapis.

