Tradimento rapimento di Can e segreti sul matrimonio di Oylum tra svolte e rivelazioni

Tradimento previste tra il 27 aprile e il 3 maggio si preannunciano di straordinaria intensità, caratterizzate da svolte narrative di grande rilievo. Le anticipazioni rivelano che Tolga verrà a conoscenza del fatto che Oylum ha contratto matrimonio con Behram unicamente per salvaguardare la vita di quest’ultimo. Tale scoperta lo spingerà a un’azione . L'articolo Tradimento, rapimento di Can e segreti sul matrimonio di Oylum tra svolte e rivelazioni è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Tradimento, rapimento di Can e segreti sul matrimonio di Oylum tra svolte e rivelazioni Leggi su Sbircialanotizia.it Le puntate dipreviste tra il 27 aprile e il 3 maggio si preannunciano di straordinaria intensità, caratterizzate danarrative di grande rilievo. Le anticipazioni rivelano che Tolga verrà a conoscenza del fatto cheha contrattocon Behram unicamente per salvaguardare la vita di quest’ultimo. Tale scoperta lo spingerà a un’azione . L'articolodi Can esulditraè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Tradimento, anticipazioni domani 25 aprile: il ritrovamento di Can rincuora Oylum, ma la pace dura pochiss ...; Tradimento 2: le anticipazioni dal 28 aprile al 4 maggio; Tradimento: il rapimento di Can e i segreti rivelati nell'episodio del 22 aprile. Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuove rivelazioni e tensioni nella serie turca Tradimento: cosa accadrà nella puntata del 25 aprile - Il 25 aprile su Canale 5, l'episodio di "Tradimento" svela il rapimento di Can e segreti familiari, mentre Yesim affronta accuse e tensioni crescenti tra le famiglie Dicleli e Yenersoy.da ecodelcinema.com

Chi ha rapito Can di Tradimento? Cosa sappiamo dalle anticipazioni turche - Chi ha rapito Can di Tradimento? Cosa sappiamo dalle anticipazioni turche della soap opera in onda su Canale 5.da tag24.it

Tradimento, le anticipazioni di oggi (giovedì 24 aprile): Zelis vuole uccidere Behram, Kahraman scopre chi ha rapito Can - Dopo la pausa per le festività di Pasqua, torna come ogni pomeriggio Tradimento, la soap opera di Canale 5 arrivata ormai alla seconda stagione. L'appuntamento, come sempre, è ...da ilmessaggero.it