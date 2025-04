Tradimento anticipazioni Oylum uccide Mualla Il dramma si fa intenso

Tradimento, Oylum decide di trasferirsi a casa di Mualla ed è anche pronta a ucciderla! Le anticipazioni segnalano che la madre di Behram continua ancora per molto tempo a rendere la vita difficile alla figlia di Güzide. Mualla sfrutta a suo vantaggio il piccolo Can, dal quale non vuole assolutamente separarsi. In quanto suo figlio viene dichiarato cerebralmente morto, la donna teme che Oylum possa allontanarla dal nipote. Questa fase della trama riserva non pochi colpi di scena.Tradimento anticipazioni: Oylum pronta a uccidere MuallaMualla non sa che in realtà Can non è il figlio di Behram e continua ad agire contro Oylum, nella speranza di tenere il bambino con sé. Latuafonte.com - Tradimento anticipazioni, Oylum uccide Mualla? Il dramma si fa intenso Leggi su Latuafonte.com La figlia di Güzide torna da Behram per proteggere Can e, nel frattempo, usa una pistola contro la suocera, che le rende la vita impossibile Nelle nuove puntate didecide di trasferirsi a casa died è anche pronta arla! Lesegnalano che la madre di Behram continua ancora per molto tempo a rendere la vita difficile alla figlia di Güzide.sfrutta a suo vantaggio il piccolo Can, dal quale non vuole assolutamente separarsi. In quanto suo figlio viene dichiarato cerebralmente morto, la donna teme chepossa allontanarla dal nipote. Questa fase della trama riserva non pochi colpi di scena.pronta arenon sa che in realtà Can non è il figlio di Behram e continua ad agire contro, nella speranza di tenere il bambino con sé.

