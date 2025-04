Tra musica e parole per non dimenticare Il liceo Cardarelli c’è

musica e la partecipazione della nuova generazione – dicono i promotori – si vuole rispondere a quello che sono i rumori della guerra, riaffacciatisi in Europa e nel mondo in maniera prepotente". Per questo si vuole dare spazio alla rappresentazione musicale ‘Una mattina. musica e parole per non dimenticare, nell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo’, eseguita degli studenti del liceo musicale Cardarelli diretti dal professor Marco Montanelli.Il programma delle celebrazioni si articola nel corso della mattinata di domani, dalle 10.30, al Centro sportivo Fantasy Termo-Pianazze, dopo i saluti e gli interventi, spazio alla musica dei liceali della classe quarta M, poi, al termine degli interventi, la deposizione dei fiori al ‘Cippo ai Caduti Partigiani del Termo’ e infine il tradizionale Pranzo Partigiano accompagnato da musica e canti a cura di Livio Bernardi e Gianluca Cagnoli, fra fave salame, formaggio e torte salate. Lanazione.it - Tra musica e parole per non dimenticare. Il liceo Cardarelli c’è Leggi su Lanazione.it L’ottantesima Festa della Liberazione organizzata dalla sezione Anpi Levante della Spezia vuole essere un momento corale e coinvolgente, soprattutto nei confronti delle ragazze e dei ragazzi. "Con l’arte, lae la partecipazione della nuova generazione – dicono i promotori – si vuole rispondere a quello che sono i rumori della guerra, riaffacciatisi in Europa e nel mondo in maniera prepotente". Per questo si vuole dare spazio alla rappresentazionele ‘Una mattina.per non, nell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo’, eseguita degli studenti dellediretti dal professor Marco Montanelli.Il programma delle celebrazioni si articola nel corso della mattinata di domani, dalle 10.30, al Centro sportivo Fantasy Termo-Pianazze, dopo i saluti e gli interventi, spazio alladei liceali della classe quarta M, poi, al termine degli interventi, la deposizione dei fiori al ‘Cippo ai Caduti Partigiani del Termo’ e infine il tradizionale Pranzo Partigiano accompagnato dae canti a cura di Livio Bernardi e Gianluca Cagnoli, fra fave salame, formaggio e torte salate.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Tra musica e parole per non dimenticare. Il liceo Cardarelli c’è; Gallarate: Musica e parole per non dimenticare; “Parole e musica per non dimenticare”: domenica il concerto a Palazzo Ducale; Una frase di Giovanni Allevi sulla potenza della creatività; Nove anni senza Giulio: il nostro silenzio si riempie di musica, parole e memoria. Il 25 gennaio a Roma.

Risulta da rai.it: Musica per non dimenticare - Un bambino, Roberto Bachi, un giorno non torna in classe. Dopo 75 anni quella memoria diventa musica, un'opera contemporanea di Guido Barbieri e Paolo Marzocchi. Il racconto sulla tragedia della Shoah ...

Scrive lanazione.it: Musica e versi per non dimenticare. Emanuele Petri - PANICALE - Omaggio in musica e versi alla memoria di Emanuele Petri, Medaglia d’oro al valor civile. Domani, alle 18.30,... PANICALE - Omaggio in musica e versi alla memoria di Emanuele Petri ...

Da difesapopolo.it: “Poi, una notte, sono diventata silenzio”: i ragazzi del Sabinianum di Monselice propongono parole pensieri e musica per non dimenticare - Al civico 93 di via Tiziano Aspetti, nel quartiere Arcella, Elio Sabbadini, il papà di Sylva, gestiva una gelateria intestata in realtà a un'altra donna come copertura: a causa delle leggi razziali ...