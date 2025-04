Tour of The Alps 2025 tappa di oggi Sillian Obertilliach orari percorso tv favoriti Storer deve difendere la maglia di leader

tappa per il Tour of The Alps 2025. Si parte e si arriva in terra austriaca, passando in ogni caso per un tratto dall’Italia: andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.percorsoPartenza da Sillian per 162,7 chilometri che portano ad Obertilliach. Prima parte (si passa anche da Dobbiaco per il traguardo volante) con diverse salite non catalogate come GPM. Ad una quarantina di chilometri dal traguardo inizia l’ascesa verso Anras Oberried (4.6 km all’8.3%), poi spazio a Kartitscher Sattel (7.6 km al 5.8%). Occhio anche al finale in costante ascesa.CALENDARIO Tour OF THE Alps 2025Giovedì 24 aprileQuarta tappa:Sillian-Obertilliach (162,7 km)orario di partenza: 10.50orario di arrivo: 14.05 circaPROGRAMMA Tour OF THE Alps 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMINGDiretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 12. Oasport.it - Tour of The Alps 2025, tappa di oggi Sillian-Obertilliach: orari, percorso, tv, favoriti. Storer deve difendere la maglia di leader Leggi su Oasport.it Quarta e penultimaper ilof The. Si parte e si arriva in terra austriaca, passando in ogni caso per un tratto dall’Italia: andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con, programma ePartenza daper 162,7 chilometri che portano ad. Prima parte (si passa anche da Dobbiaco per il traguardo volante) con diverse salite non catalogate come GPM. Ad una quarantina di chilometri dal traguardo inizia l’ascesa verso Anras Oberried (4.6 km all’8.3%), poi spazio a Kartitscher Sattel (7.6 km al 5.8%). Occhio anche al finale in costante ascesa.CALENDARIOOF THEGiovedì 24 aprileQuarta(162,7 km)o di partenza: 10.50o di arrivo: 14.05 circaPROGRAMMAOF THE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMINGDiretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 12.

Potrebbe interessarti anche:

Il tour dei Negrita parte con un sold out all’Atlantico di Roma

MILANO (ITALPRESS) – È partito martedì sera con uno show tutto sold out all’Atlantico di Roma il “Negrita – canzoni per anni spietati tour” che fino ad inizio maggio vedrà la band aretina protagonista sui palchi dei club più importanti.

MILANO (ITALPRESS) – È partito martedì sera con uno show tutto sold out all’Atlantico di Roma il “Negrita – canzoni per anni spietati tour” che fino ad inizio maggio vedrà la band aretina protagonista sui palchi dei club più importanti. Toscana Tour 2025: Ultima Settimana di Gare all'Equestrian Centre

Ultima settimana di gare, la quinta, del Toscana Tour edizione 2025. Ma le emozioni non sono ancora finite e saranno fornite agli appassionati di equitazione dai tanti concorrenti in arrivo all’Equestrian Centre da tutto il mondo.

Ultima settimana di gare, la quinta, del Toscana Tour edizione 2025. Ma le emozioni non sono ancora finite e saranno fornite agli appassionati di equitazione dai tanti concorrenti in arrivo all’Equestrian Centre da tutto il mondo. Alex Britti, si aggiungono 6 nuovi appuntamenti al tour “Feat. pop”

foto di Fabrizio CestariROMA – Si aggiungono 6 nuovi appuntamenti a “Feat. pop”, il tour che Alex Britti farà questa estate per celebrare “It.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ne parlano su altre fonti: Tour of the Alps, a casa Sinner fuga per la vittoria di Marco Frigo; Tour of the Alps: la firma di Frigo, sempre più forte e convinto; TOUR OF THE ALPS. LA PRIMA DA PROFESSIONISTA DI MARCO FRIGO; Tour of the Alps – A Vipiteno-Racines è festa per Storer; Ciclismo, Tour of the Alps: Frigo vince 3.a tappa, Storer resta leader.

Si legge su oasport.it: LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tante salite tra Italia ed Austria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quarta tappa del Tour of the Alps 2025. Si parte da Sillian e si ...

Scrive oasport.it: Tour of The Alps 2025, tappa di oggi Sillian-Obertilliach: orari, percorso, tv, favoriti. Storer deve difendere la maglia di leader - Quarta e penultima tappa per il Tour of The Alps 2025. Si parte e si arriva in terra austriaca, passando in ogni caso per un tratto dall'Italia: andiamo a ...

Segnala sport.sky.it: Tour of the Alps, Marco Frigo vince la terza tappa - Marco Frigo conquista la terza tappa del Tour of the Alps 2025, da Vipiteno-Racines a San Candido. Alle sue spalle Jai Hindley e Derek Gee. Quarto Giulio Ciccone, che resta a 41'' dal leader della ...