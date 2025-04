Torre Annunziata riorganizzazione del Comune 26 nuove assunzioni

Torre Annunziata (Napoli), guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, ha approvato la delibera sulla nuova struttura organizzativa dell’Ente. Si completa, sotto il profilo programmatico, l’operazione di riorganizzazione del Comune di Torre Annunziata, cominciata nelle precedenti settimane con l’approvazione del Piao. Nel corso del 2025 saranno assunte, attraverso la mobilità volontaria e l’accesso alle graduatorie degli altri enti, 24 unità e due dirigenti. “Nel corso del 2025 saranno assunte 26 nuove unità – dichiara Cuccurullo – la priorità di quest’anno è il potenziamento dell’Ufficio Tecnico Comunale. Sia l’area dei lavori pubblici che quella dell’urbanistica è sotto organico e necessita di un innesto di personale. Abbiamo previsto 8 nuove figure tecniche, tra geometri, ingegneri e architetti. Leggi su Ildenaro.it La Giunta comunale di(Napoli), guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, ha approvato la delibera sulla nuova struttura organizzativa dell’Ente. Si completa, sotto il profilo programmatico, l’operazione dideldi, cominciata nelle precedenti settimane con l’approvazione del Piao. Nel corso del 2025 saranno assunte, attraverso la mobilità volontaria e l’accesso alle graduatorie degli altri enti, 24 unità e due dirigenti. “Nel corso del 2025 saranno assunte 26unità – dichiara Cuccurullo – la priorità di quest’anno è il potenziamento dell’Ufficio Tecnico Comunale. Sia l’area dei lavori pubblici che quella dell’urbanistica è sotto organico e necessita di un innesto di personale. Abbiamo previsto 8figure tecniche, tra geometri, ingegneri e architetti.

