Anteprima24.it - Torre Annunziata, 91enne aggredisce moglie a martellate poi si uccide lanciandosi da 5 piani

Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia famiiare in serata a. I carabinieri sono intervenuti in Via Carminiello 9. Da una prima sommaria ricostruzione, un uomo avrebbe aggredito la propria78enne colpendola a.Successivamente ilsi sarebbe lanciato dal balcone del proprio appartamento, posto al quinto piano. L'anziano è deceduto. Il 118 ha trasferito la donna in codice rosso all'ospedale di Castellammare di Stabia: la paziente è ancora vigil, e ha riportato un trauma cranico. Le cause della vicenda sono in corso di accertamento