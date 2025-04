Torneo di burraco a Sala al Barro

Sala al Barro invita tutti gli appassionati di carte a partecipare al Torneo di burraco benefico che si terrà sabato 17 maggio. L'evento, patrocinato dal Comune di Galbiate, si propone di raccogliere fondi per sostenere le attività educative dell'istituto scolastico.

Firenze, 9 aprile 2025- Sarà un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’impegno sociale quello previsto domenica 13 aprile all’HARRY’S BAR GARDEN del Grand Hotel Villa Medici, dove andrà in scena il Torneo di Burraco Benefico, organizzato con il contributo tecnico del Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico. L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi per la Fondazione Claudio Ciai, ... 🔗lanazione.it

Domenica 30 marzo 2025, presso il Circolo ArciI “La Piroga” di Perugia, si terrà il torneo di Burraco di beneficenza organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Perugia. L’evento, che si svolgerà a partire dalle 15.00 è un’importante iniziativa a favore del progetto “Estate con Cri”, pensato per... 🔗perugiatoday.it

Domenica 23 marzo 2025 ad Alatri, presso il chiostro di San Francesco, si terrà un TORNEO DI BURRACO PER BENEFICENZA, in favore del Premio Emanuele Morganti per le scuole. Si tratta di un concorso letterario arrivato alla quarta edizione e nato come reazione alla morte violenta di Emanuele... 🔗frosinonetoday.it

Camogli: primo Torneo di burraco per under 30 - Dalla Banca del Tempo Camogli Camogli, già conosciuta per aver ospitato il primo Torneo di Burraco a Teatro con due edizioni di successo, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per ... 🔗msn.com

Brusaferri e Rizzi vincono il torneo di burraco - Ben 32 le coppie che si sono sfidate a Izano nel Torneo di Primavera di Burraco, tenuto presso il refettorio comunale della primaria. Il torneo, promosso dalla Pro loco con il patrocinio del ... 🔗cremaonline.it

Torneo amatoriale di Burraco a Borgio Verezzi - Torneo amatoriale di Burraco a scopo benefico a Borgio Verezzi. Prossime date tornei: 06 febbraio, 20 febbraio, 06 marzo, 20 marzo 2025. Quota di partecipazione 10 Euro a persona. Il ricavato ... 🔗ivg.it