Tornano gli eventi del Lungomare Fest domenica 27 aprile il primo appuntamento

domenica 27 aprile, dalle 10 alle 19,30, torna Lungomare Fest, l’appuntamento con la pedonalizzazione e le attività di animazione lungo le strade e le piazze del litorale di Ognina, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. Diversi gli eventi ludico-sportivi e culturali previsti nell’area. Cataniatoday.it - Tornano gli eventi del Lungomare Fest: domenica 27 aprile il primo appuntamento Leggi su Cataniatoday.it 27, dalle 10 alle 19,30, torna, l’con la pedonalizzazione e le attività di animazione lungo le strade e le piazze del litorale di Ognina, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. Diversi gliludico-sportivi e culturali previsti nell’area.

Su altri siti se ne discute

Tornano gli eventi del Lungomare Fest: domenica 27 aprile il primo appuntamento - Domenica 27 aprile, dalle 10 alle 19,30, torna Lungomare Fest, l’appuntamento con la pedonalizzazione e le attività di animazione lungo le strade e le piazze del litorale di Ognina, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. Diversi gli eventi ludico-sportivi e culturali previsti nell’area... 🔗cataniatoday.it

"Cura del frutteto", tornano gli eventi dedicati al verde e alla sostenibilità dell’associazione "Cosmonauti" - "Coltivare tradizioni" riparte dalla cura del frutteto; è il primo dei tre laboratori del nuovo calendario dell’ormai affermata serie di eventi dedicati all’universo green e aperti a tutta la popolazione, organizzata a Piacenza da Cosmonauti Aps con il contributo della Fondazione di Piacenza e... 🔗ilpiacenza.it

Eventi, via al Capodanno Cinese sul lungomare di Napoli - Via al Capodanno Cinese a Napoli. Tra danze, sfilate e decine di laboratori si apre sul lungomare la due giorni dedicata alla festa tradizionale più importante della cultura cinese. Cinesi, napoletani e turisti insieme alla Rotonda Diaz per festeggiare l’anno del Serpente. Oggi, nonostante la pioggia, in tanti agli stand allestiti per far conoscere la cultura e le tradizioni orientali. Tra le attività laboratoriali: calligrafia, pitture tradizionali, ritaglio della carta, decori su porcellana bianco e blu, il laboratorio delle lanterne, i disegni con lo zucchero, nodi cinesi, lo studio “Han ... 🔗ildenaro.it

Tornano gli eventi del Lungomare Fest: domenica 27 aprile il primo appuntamento; Tornano gli eventi del Lungomare Fest: domenica 27 aprile il primo appuntamento; Cosa fare a Catania il 25 aprile e nel weekend: tutti gli eventi; Catania. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Catania, tutto pronto per il Lungomare Fest: il calendario degli eventi primaverili - Domenica 27 aprile, dalle ore 10.00 alle 19.30, torna il Lungomare Fest, l’appuntamento con la pedonalizzazione e le attività di animazione lungo la strada e le piazze del litorale di […] ... 🔗blogsicilia.it

Lungomare Fest: al via gli appuntamenti primaverili tra sport, cultura e relax - Torna il Lungomare Fest, l’atteso appuntamento con la pedonalizzazione del litorale di Ognina e le numerose attività dedicate a cittadini. 🔗newsicilia.it

Torna il Lungomare fest a Catania: annunciate le date fino a giugno - I catanesi potranno tornare a godersi il Lungomare pedonale. Il Comune ha annunciato le date fino al mese di giugno. 🔗catania.liveuniversity.it