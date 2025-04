Torna open day della prevenzione a Lampedusa due giorni di visite gratuite sul isola

Torna a Lampedusa l'open day itinerante dell’Asp di Palermo per un fine settimana all’insegna della prevenzione. Sabato 26 e domenica 27 aprile i cittadini avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening con visite ed esami gratuiti. L’iniziativa è stata organizzata dalla Direzione. Agrigentonotizie.it - Torna l'open day della prevenzione a Lampedusa: due giorni di visite gratuite sull'isola Leggi su Agrigentonotizie.it Ril'day itinerante dell’Asp di Palermo per un fine settimana all’insegna. Sabato 26 e domenica 27 aprile i cittadini avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening coned esami gratuiti. L’iniziativa è stata organizzata dalla Direzione.

