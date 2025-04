Torinoscontri al corteo per 25 aprile

aprile. I componenti dello spezzone 'antagonista' del corteo,composto da autonomi, attivisti dei centri sociali e di movimenti filopalestinesi,hanno rimosso le transenne e sono saliti sul palco.C'è stato anche un contatto con le forze dell'ordine che hanno risposto con le manganellate. Gli antagonisti avevano anche esposto uno striscione con la scritta'Resistenza contro guerra,riarmo e genocidio' e contestato il sindaco di Torino.

