Torino pubblicato il bando per la riqualificazione della GAM

Torino guarda al futuro con un ambizioso progetto di rigenerazione della GAM – Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, il più antico museo civico d'arte moderna in Italia. La Fondazione Torino Musei, in collaborazione con la Città di Torino, la Fondazione Compagnia di San Paolo e con il supporto della Fondazione per l'architettura / Torino, ha infatti annunciato la pubblicazione del Concorso Internazionale di Progettazione per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione della GAM. Il progetto di rigenerazione della GAM, parte del Piano Strategico della Fondazione Torino Musei, rappresenta un'importante opportunità per il riposizionamento del museo a livello internazionale. La nuova GAM dovrà fare della green-innovation, nuovo motore dello sviluppo economico globale, il proprio biglietto da visita, attraverso l'applicazione di protocolli certificati, tali da garantire il raggiungimento del massimo degli obiettivi ecologici ed energetici.

