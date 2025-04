Torino Cairo spiega Con Zapata altro campionato come se all’Inter mancasse Lautaro Milinkovic tra i migliori Ricci Ecco come stanno le cose

Cairo alza la voce, il patron del Torino fa il punto della situazione, da Zapata a Ricci, ma anche Milinkovic e la stagione dei piemontesi «Con Zapata avremmo fatto grandi cose», parola di Urbano Cairo che – intervenuto nel tardo pomeriggio sulle frequenze di Radio Kiss Kiss – è tornato a parlare del grave . Calcionews24.com - Torino, Cairo spiega: «Con Zapata altro campionato, come se all’Inter mancasse Lautaro. Milinkovic tra i migliori. Ricci? Ecco come stanno le cose» Leggi su Calcionews24.com Urbanoalza la voce, il patron delfa il punto della situazione, da, ma anchee la stagione dei piemontesi «Conavremmo fatto grandi», parola di Urbanoche – intervenuto nel tardo pomeriggio sulle frequenze di Radio Kiss Kiss – è tornato a parlare del grave .

gonfialarete.com scrive: Torino, parla Cairo: “Con Zapata la musica sarebbe stata diversa, felice per il suo rinnovo” - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, in vista della partita contro il Napoli della prossima domenica, è intervenuto ai microfoni di KissKissNapoli.

Scrive tuttomercatoweb.com: Torino, il rimpianto del presidente Cairo: "Con Zapata sarebbe stato un altro campionato" - Dopo aver battuto l'Udinese, il Torino pensa già alla prossima partita. I granata saranno impegnati in una trasferta complicata, in casa del.

Si legge su gianlucadimarzio.com: Torino, Cairo: “Con Zapata avremmo fatto grandi cose. Niente voci di mercato su Ricci” - Prima di tutto, il presidente del Toro ha presentato le due partite contro Napoli e Inter: “ Affronteremo nelle ultime cinque giornate sia il Napoli che l’Inter, in due partite molto importanti per ...