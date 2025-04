Tonno richiamato dai supermercati marca lotto e motivi del ritiro

Nelle ultime settimane, l'attenzione verso la sicurezza alimentare è tornata al centro del dibattito pubblico, complice una serie di richiami di prodotti alimentari che hanno sollevato preoccupazioni tra i consumatori. In un periodo in cui la fiducia nel controllo qualità dei marchi della grande distribuzione organizzata è fondamentale, ogni segnalazione viene attentamente monitorata. È in questo contesto che si inserisce l'ultimo avviso di richiamo pubblicato da Conad, una delle principali insegne della distribuzione italiana. La notizia riguarda un prodotto molto comune nelle dispense italiane: i filetti di tonno al naturale Conad, confezionati nel classico vasetto di vetro da 200 grammi. Il richiamo è stato diffuso attraverso i canali ufficiali dell'azienda e interessa esclusivamente il lotto identificato dal codice L346G.

