Tonali Juve l’idea del club sul centrocampista Cosa accadrà in estate la posizione dei bianconeri è chiara

Tonali Juve: la posizione del club bianconero sul centrocampista. Cosa succederà in estate, l’idea dei bianconeri è chiaraSecondo quanto riferito da Matteo Moretto, il calciomercato Juve affonderà per un centrocampista in vista della prossima estate, andando alla ricerca di un profilo internazionale per rinforzare il reparto.Chi sarà il principale obiettivo dei bianconeri? Sandro Tonali, ex Milan ora in forza al Newcastle. Il centrocampista è in cima alla lista dei desideri di Giuntoli, considerato il sogno della Vecchia Signora. .com Juventusnews24.com - Tonali Juve: l’idea del club sul centrocampista. Cosa accadrà in estate, la posizione dei bianconeri è chiara Leggi su Juventusnews24.com : ladelbianconero sulsuccederà indeiSecondo quanto riferito da Matteo Moretto, il calciomercatoaffonderà per unin vista della prossima, andando alla ricerca di un profilo internazionale per rinforzare il reparto.Chi sarà il principale obiettivo dei? Sandro, ex Milan ora in forza al Newcastle. Ilè in cima alla lista dei desideri di Giuntoli, considerato il sogno della Vecchia Signora. .com

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Tonali Juve: l'idea del club sul centrocampista; Juventus, due condizioni per il colpo Tonali: lo scenario 'ideale' include Douglas Luiz; Tonali: C'è l'idea tornare al Milan, addio difficile per aiutare il club. La Juventus a gennaio? È mancato un passaggio; Tonali: C'è l'idea di tornare al Milan, con i procuratori mai parlato della Juventus; Tonali: “C’è l’idea di tornare al Milan un giorno, avevo aiutato il club con il bilancio. Sulla Juve…”.

asromalive.it scrive: Tonali alla Juve, affare chiuso: bomba da 80 milioni - T onali alla Juventus, bomba da 80 milioni di euro e affare già chiuso: le ultime di calciomercato sull’operato di Giuntoli e non solo.

Lo riporta spazioj.it: Colpo a sorpresa per la Juventus: lo porta Tonali a Torino - Tonali tra gli obiettivi di mercato della Juventus, ma un rinforzo può arrivare proprio grazie a lui in maniera inattesa: la svolta improvvisa I tanti Intrecci di calciomercato particolari per la Juve ...

Secondo tuttojuve.com: TMW - Juve, Tonali primo nome per il centrocampo - Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Newcastle e della nazionale azzurra, resta il primo nome nella lista della Juventus per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Stando a..