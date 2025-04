Ilfattoquotidiano.it - Todde, la procura di Cagliari chiede di annullare la decadenza per le spese elettorali. M5s: “Avanti a testa alta”

Ladiha chiesto al Tribunale civile diladella presidente della Regione Sardegna, Alessandra, decise in merito alle irregolarità nella rendicontazione delleper la campagna elettorale del febbraio 2024. La richiesta è stata depositata daitori Guido Pani e Diana Lecca, che chiedono anche una riduzione della sanzione pecuniaria. La notizia è stata confermata all’Ansa dai legali di. In quanto materia elettorale, ladiè parte in causa nel procedimento apertosi dal tribunale ordinario sul ricorso presentato dai legali della governatrice contro l’ordinanza-ingiunzione emessa dal collegio regionale di garanzia della Corte d’Appello del capoluogo sardo. “Apprendiamo con soddisfazione la notizia per cui ladidiil decreto nella parte relativa alla sanzione dellapoiché non sussistono i presupposti”, è quanto di legge in una nota del M5s sardo.