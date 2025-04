Tutto.tv - Tina Cipollari show a UeD: ruba la torta di Giuseppe e fa bloccare le riprese

Leggi su Tutto.tv

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco piuttosto dinamico inerente Giovanni, Luana e Francesca. A seguire, poi, si è parlato die non sono mancati i momenti esilaranti, in quanto la donna ha dato luogo ad un vero e proprio. Ecco cosa è successo.rischia di cadere durante un’esterna con CosimoNella puntata di oggi di Uomini e Donne,è uscita nuovamente con Cosimo. Il cavaliere ha deciso di portarla in campagna per sottoporla a delle prove in modo da capire se sia una donna flessibile e in grado di adattarsi ad ogni circostanza. Ebbene, con gran stupore da parte di tutti, l’opinionista si è saputa destreggiare egregiamente nella natura. Lo stesso Cosimo, infatti, ha ammesso di essere rimasto piacevolmente colpito in quantonon si è tirata indietro dinanzi a nulla.