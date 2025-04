The Thursday Murder Club prime foto del giallo Netflix con Pierce Brosnan Helen Mirren e Ben Kingsley

Thursday Murder Club: prime foto del giallo Netflix con Pierce Brosnan, Helen Mirren e Ben KingsleySono state rilasciate le prime immagini di The Thursday Murder Club, che mostrano Helen Mirren, Ben Kingsley e Pierce Brosnan alle prese con un’indagine nel prossimo thriller Netflix. Il film uscirà il 28 agosto. Con un cast stellare composto da alcuni dei migliori attori britannici, il film è il primo adattamento cinematografico della serie di romanzi The Thursday Murder Club di Richard Osman e sarà diretto da Chris Columbus, regista di Harry Potter e la pietra filosofale. A pochi mesi dall’uscita del film, Netflix ha rivelato alcuni dettagli sul progetto, tra cui alcune immagini.Secondo Netflix Tudum, sono state pubblicate le prime immagini del film, con l’immagine principale che mostra Elizabeth Best interpretata da Mirren, Ron Ritchie interpretato da Brosnan e Ibrahim Arif interpretato da Kingsley in posa pensierosa, insieme a Joyce Meadowcroft interpretata da Celia Imrie. Leggi su Cinefilos.it Thedelcone BenSono state rilasciate leimmagini di The, che mostrano, Benalle prese con un’indagine nel prossimo thriller. Il film uscirà il 28 agosto. Con un cast stellare composto da alcuni dei migliori attori britannici, il film è il primo adattamento cinematografico della serie di romanzi Thedi Richard Osman e sarà diretto da Chris Columbus, regista di Harry Potter e la pietra filosofale. A pochi mesi dall’uscita del film,ha rivelato alcuni dettagli sul progetto, tra cui alcune immagini.SecondoTudum, sono state pubblicate leimmagini del film, con l’immagine principale che mostra Elizabeth Best interpretata da, Ron Ritchie interpretato dae Ibrahim Arif interpretato dain posa pensierosa, insieme a Joyce Meadowcroft interpretata da Celia Imrie.

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Foresta di Sherlock in collaborazione con Rotary Cittadella Alta Padovana presenta: I PERICOLOSI BEATLES - MURDER PARTY GIOCO INVESTIGATIVO CON DELITTO E APERICENA A BUFFET Uno spettacolo interattivo, con il giusto equilibrio tra teatro, gioco di ruolo e giallo. Attraverso... 🔗padovaoggi.it

American Murder: Il caso Gabby Petito, la storia vera dietro alla docuserie Netflix Doveva essere l’avventura di una vita per Gabby Petito, 22 anni, e il suo fidanzato Brian Laundrie. Ispirati dai social media che raccontano vite glamour on the road, nel 2021 i due hanno acquistato un furgone per viaggiare attraverso l’America, desiderosi di esplorare le vaste meraviglie naturali della nazione. Per quattro mesi, Petito e Laundrie avrebbero soggiornato in diversi parchi nazionali americani, ... 🔗cinefilos.it

Benvenuto nel club! Midnight Murder Club, il diabolico party game creato dalle menti di Velan Studios, è ora disponibile in early access su PlayStation 5 e PC al prezzo di €19,99, includendo anche il cross-play e il cross-progression per i giocatori di entrambe le piattaforme, e la possibilità di ospitare sessioni di gioco. Per rendere l’esperienza ancora più divertente, Velan Studios ha anche reso disponibile gratuitamente la “Midnight Murder Club Guest Pass Edition”. 🔗game-experience.it

Helen Mirren, Pierce Brosnan & Ben Kingsley Cast In ‘The Thursday Murder Club’, Chris Columbus Set To Direct; Tom Ellis torna su Netflix per il nuovo film The Thursday Murder Club; Il club dei delitti del giovedì: il libro di Richard Osman diventa un film; Netflix ritrova Tom Ellis: la star di Lucifer nel cast di The Thursday Murder Club. 🔗Su questo argomento da altre fonti

The Thursday Murder Club: Release date and latest news for Netflix adaptation - The Thursday Murder Club will be released on Netflix on Thursday 28th August 2025. The movie wrapped filming in September 2024, and will be released just under a month before the release of Osman's ... 🔗radiotimes.com

Richard Osman fans fume over Netflix's The Thursday Murder Club casting - The new film stars Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ace, Daniel Mays, Richard E Grant and more. 🔗express.co.uk

The Thursday Murder Club film finally has a release date – and it's soon - Use precise geolocation data and actively scan device characteristics for identification. This is done to store and access information on a device and to provide personalised ads and content, ad and ... 🔗msn.com