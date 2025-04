Terza riunione dei cardinali in Vaticano in vista del Conclave

Vaticano, 24 apr. (askanews) - I cardinali si sono riuniti per la Terza volta dopo la morte di Papa Francesco per organizzare i prossimi passi che porteranno al Conclave e all'elezione del nuovo Pontefice. Tra i porporati, impegnati nelle prime Congregazioni generali "c'è un'aria di ascolto". Lo ha detto ai giornalisti il card. Giuseppe Versaldi ai giornalisti prima di entrare alla riunione in Vaticano. "Francesco è stato un pontefice coraggioso e vicino alla gente", ha quindi aggiunto. Quotidiano.net - Terza riunione dei cardinali in Vaticano in vista del Conclave Leggi su Quotidiano.net Città del, 24 apr. (askanews) - Isi sono riuniti per lavolta dopo la morte di Papa Francesco per organizzare i prossimi passi che porteranno ale all'elezione del nuovo Pontefice. Tra i porporati, impegnati nelle prime Congregazioni generali "c'è un'aria di ascolto". Lo ha detto ai giornalisti il card. Giuseppe Versaldi ai giornalisti prima di entrare allain. "Francesco è stato un pontefice coraggioso e vicino alla gente", ha quindi aggiunto.

