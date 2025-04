Terza fascia ATA chi non consegue la CIAD entro il 30 aprile decade dalle graduatorie

aprile a venerdì 9 maggio il personale ATA inserito con riserva nelle graduatorie di Terza fascia ATA 2024/27 può inserire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), inserendosi così a pieno titolo. La CIAD, requisito di accesso per tutti i profili tranne il collaboratore scolastico, è prevista dal CCNL 2019/21.L'articolo Terza fascia ATA, chi non consegue la CIAD entro il 30 aprile decade dalle graduatorie . Leggi su Orizzontescuola.it Da lunedì 28a venerdì 9 maggio il personale ATA inserito con riserva nellediATA 2024/27 può inserire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (), inserendosi così a pieno titolo. La, requisito di accesso per tutti i profili tranne il collaboratore scolastico, è prevista dal CCNL 2019/21.L'articoloATA, chi nonlail 30

