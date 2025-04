Secoloditalia.it - Terrore in Francia, un 16enne assalta un liceo a Nantes con due coltelli: un morto e tre feriti tra gli studenti (video)

Lapiomba ancora una volta nel, stavolta a causa di un attacco in undi, nella regione francese della Loira, dove unarmato di dueha assalito quattronell’istituto Notre-Dame-de-Toutes-Aides, situato nel quartiere Doulon. Il giovane, che secondo Le Parisien soffre di disagio psicologico e tendenze suicide, ha provocato la morte di uno degliferendone altri tre. In seguito, l’autore dell’aggressione è stato identificato come Justin P. ma ancora non è chiaro se fosse regolarmente iscritto all’istituto in cui ha seminato il panico.in, l’assalitore della scuola aveva inviato un manifesto di rivendicazioni agliPrima di passare ai fatti, l’adolescente aveva inviato un manifesto di 13 pagine a tutti gliutilizzando la piattaforma digitale della scuola, in cui criticava profondamente l’attuale sistema globale, descrivendolo come «distruttivo per l’umanità e il pianeta».