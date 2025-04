Terricciola dopo i danni del maltempo riaperto il ponte in località Fraschetta

dopo i danni del maltempo, la conseguente chiusura forzata e al termine di intensi lavori di verifica e messa in sicurezza, il ponte in località Fraschetta, nel comune di Terricciola, torna finalmente accessibile dalla mattina di oggi, giovedì 24 aprile. Un segnale concreto di ripartenza per il. Pisatoday.it - Terricciola, dopo i danni del maltempo riaperto il ponte in località Fraschetta Leggi su Pisatoday.it del, la conseguente chiusura forzata e al termine di intensi lavori di verifica e messa in sicurezza, ilin, nel comune di, torna finalmente accessibile dalla mattina di oggi, giovedì 24 aprile. Un segnale concreto di ripartenza per il.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Su questo argomento da altre fonti: Terricciola, dopo i danni del maltempo riaperto il ponte in località Fraschetta; Il fiume Cascina esonda, paura a Terricciola: frane, allagamenti e persone salvate; Frane e allagamenti, Valdera sferzata dal maltempo; Toscana dopo nubifragio: si contano i danni. Sindaci ringraziano volontari; Maltempo in Toscana, frane e allagamenti per violenta bomba d'acqua: le foto.

Da msn.com: Terricciola, il Comune riapre il ponte distrutto dal maltempo: «Un lavoro straordinario, grazie agli uffici e ai tecnici» - TERRICCIOLA. Dopo i danni del maltempo, la conseguente chiusura forzata e al termine di intensi lavori di verifica e messa in sicurezza, il ponte in località Fraschetta, a Terricciola, sulle colline d ...

Risulta da msn.com: Alluvione : "Sospese le rate dei mutui" - Il governo ha riconosciuto lo stato di emergenza per il Comune di Terricciola dopo l ... modo che venissero certificati i gravi danni causati dal maltempo del 25 e 26 ottobre.

Segnala giornaletrentino.it: Maltempo, dopo i danni di ieri arriva una tregua per Pasqua: variabile e a tratti soleggiato - provocando danni significativi. Per fortuna, al momento del cedimento, nessuno stava transitando sul percorso pedonale interessato. I vigili del fuoco hanno prontamente transennato l’area per ...