Terremoto in Umbria nella notte scosse di magnitudo 3 9 con epicentro a Spoleto

Terremoto di magnitudo da 3.4 a 3.9 registrata dall’Ingv alle 23.31 di ieri 23 aprile con epicentro a Spoleto, in provincia di Perugia. Avvertita dalla popolazione, non si registrano danni. Leggi su Fanpage.it Scossa didida 3.4 a 3.9 registrata dall’Ingv alle 23.31 di ieri 23 aprile con, in provincia di Perugia. Avvertita dalla popolazione, non si registrano danni.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cosa riportano altre fonti: Terremoto nella notte a Spoleto, scossa di magnitudo 3.6; Terremoto in Umbria nella notte: scosse di magnitudo 3.9 con epicentro a Spoleto; Terremoto oggi in Umbria, scossa magnitudo 3.6 in provincia di Perugia - Dati Ingv; Forte terremoto: epicentro a Foligno, scuole chiuse in alcuni comuni; Terremoto, sciame sismico dopo la scossa della notte: continuano le verifiche tecniche. Scuole chiuse a Foligno e Montefalco.

Come scrive fanpage.it: Terremoto in Umbria nella notte: scosse di magnitudo 3.9 con epicentro a Spoleto - Scosse di terremoto in Umbria nella notte. Poco dopo le 23.30 di ieri 23 aprile la terra a tremato con epicentro a 5 chilometri da Spoleto: qui le scosse hanno fatto registrare magnitudo tra 3.4 e 3.9 ...

Si legge su tg24.sky.it: Terremoto nella notte a Spoleto, scossa di magnitudo 3.6 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha svegliato nella notte gli abitanti di Spoleto e dell’intera Umbria. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il ...

Lo riporta centrometeoitaliano.it: Terremoto oggi in Umbria, scossa magnitudo 3.6 in provincia di Perugia – Dati Ingv - Ecco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 23 aprile ...