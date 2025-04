Terre d’Oltrepo Ladri in fuga con la cassaforte

Non erano interessati ai vini, ma solo ai soldi nella cassaforte. I Ladri sono entrati nella sede a Broni, in via Sansaluto, di Terre d'Oltrepò, la più grande cantina sociale non solo pavese ma lombarda, colosso vinicolo nato nel 2008 dalla fusione delle cantine di Casteggio e di Broni e che nel 2017 ha acquisito anche il marchio La Versa dopo il fallimento. Sono entrati forzando una finestra e hanno letteralmente sradicato dal muro una piccola cassaforte, che hanno quindi portato via ancora chiusa, con tutto il suo contenuto in contanti. Il bottino deve ancora essere quantificato con precisione, ma che sarebbe di circa di due o tremila euro circa. Il furto è stato scoperto martedì mattina, messo a segno nella nottata precedente. Sul posto sono intervenuti per il sopralluogo i carabinieri della Stazione di Broni che hanno avviato indagini.

