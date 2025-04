Terni ad aprile oltre 5mila veicoli controllati molti sequestrati per mancanza di assicurazione

veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa e patenti ritirate, ecco nel dettaglio il bilancio dell’attività svolta nel mese di aprile a Terni dalla polizia locale. Sono stati oltre 5mila i veicoli controllati, con 165 conducenti sottoposti a test qualitativi per il controllo. Ternitoday.it - Terni, ad aprile oltre 5mila veicoli controllati: molti sequestrati per mancanza di assicurazione Leggi su Ternitoday.it Traperdi copertura assicurativa e patenti ritirate, ecco nel dettaglio il bilancio dell’attività svolta nel mese didalla polizia locale. Sono stati, con 165 conducenti sottoposti a test qualitativi per il controllo.

