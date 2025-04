Tentato furto in tabaccheria nel cuore della notte i ladri si trovano faccia a faccia con il titolare

Tentato furto nella notte all'interno di una tabaccheria. E' accaduto nel comune di Sermoneta, dove ignoti hanno forzato la saracinesca riuscendo a introdursi all'interno del negozio. Una volta dentro però sono stati sorpresi dal titolare e il furto è sfumato. Ad agire, secondo la. Latinatoday.it - Tentato furto in tabaccheria nel cuore della notte: i ladri si trovano faccia a faccia con il titolare Leggi su Latinatoday.it nellaall'interno di una. E' accaduto nel comune di Sermoneta, dove ignoti hanno forzato la saracinesca riuscendo a introdursi all'interno del negozio. Una volta dentro però sono stati sorpresi dale ilè sfumato. Ad agire, secondo la.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Approfondimenti da altre fonti: Tentato furto in tabaccheria nel cuore della notte: i ladri si trovano faccia a faccia con il titolare; Avellino, nuovo raid alla tabaccheria sotto la Galleria Ercolino: ladri in fuga dopo aver sfondato la vetrata; 'Spaccata' in tabaccheria: tre volte l'auto in retromarcia, poi la fuga col bottino; Assalto alla tabaccheria bunker Sara di Civitanova, tre arresti: «È l’undicesimo raid dei ladri in 13 anni, ca; Dalla Puglia alle Marche: banda tenta furto in una tabaccheria, in 3 arrestati dopo la fuga.

Lo riporta livesicilia.it: Tentato furto in tabaccheria, ladri messi in fuga dall’allarme - Armati di una spranga hanno cercato di aprirsi un varco. È scattato l’allarme dell’esercizio commerciale e qualcuno si è anche affacciato alla finestra. Così i tre a bordo di un’auto si sono dati alla ...

canicattiweb.com scrive: Tentato furto con spaccata in una tabaccheria nel centro di Canicattì - Un gruppo di malviventi ha tentato un furto la scorsa notte in un’attività commerciale di Corso Umberto I, utilizzando una Fiat Uno come ariete per sfondare la saracinesca dell’esercizio.

Si legge su blogsicilia.it: Tentato furto in una tabaccheria a Carini, i ladri messi in fuga dall’allarme - Tre uomini a volto coperto hanno tentato di spaccare l’ingresso di una tabaccheria in via Don Luigi Sturzo a Carini (Palermo). Armati di una spranga hanno cercato di aprire un […] ...