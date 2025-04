Tenta di uccidere la moglie a martellate poi si toglie la vita morto 91enne a Torre Annunziata

Leggi su Open.online

dilae, dopo averla ferita, sila. È accaduto a, in provincia di Napoli, dove unha ferito la consorte con il martello prima di suicidarsi lanciandosi dal balcone al quinto piano dell’abitazione dove viveva la coppia. A lanciare l’allarme – scrive il Mattino – sarebbero stati i vicini di casa. L’anziana, 78 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Castellammare con un trauma cranico. Secondo i primi accertamenti non sarebbe in pericolo di, ma i sanitari si sono riservati sulla prognosi. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.L'articolodila, poi silaproviene da Open.