Tenta di uccidere la moglie a martellate e si suicida lanciandosi dal balcone La donna è in prognosi riservata

Napoli, 24 aprile 2025 – Un pensionato di 91 anni si è tolto la vita dopo avereto di assassinare la. È successo a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Laha 78 anni ed è riuscita a sopravvivere. Secondo le prime informazioni trapelate dalle indagini, l'uomo ha ferito la consorte con il martello prima dirsidalal quinto piano della sua abitazione.A lanciare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa. La, 78 anni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Castellammare con un trauma cranico: è grave, ma vigile. I sanitari si sono riservati la. Sull'accaduto sono in corso indagini dei carabinieri. Non è escluso che l’uomo si sia tolto la vita pensando di essere riuscito a ucciderla.