Tenta di rubare una borsa da 5mila euro in via della Spiga infilandola in una busta schermata arrestata

della Polizia Locale di Milano hanno arrestato una donna che ha cercato di rubare una borsa da 5mila euro da una boutique in via della Spiga. Per farlo ha utilizzato una borsa schermata per evitare gli allarmi dell'anti taccheggio. Leggi su Fanpage.it Ieri pomeriggio gli agentiPolizia Locale di Milano hanno arrestato una donna che ha cercato diunadada una boutique in via. Per farlo ha utilizzato unaper evitare gli allarmi dell'anti taccheggio.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tentato furto alla Coin di piazza Attias nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 10 marzo. Erano circa le 18.30 quando una donna è entrata all'interno del negozio e fingendosi una normale cliente ha provato a rubare una borsa. Le sue azioni però non sono passate inosservate al personale della... 🔗livornotoday.it

Si sarebbe avvicinato con una scusa. Il tempo di capire quale fosse la sua richiesta e la ragazza si è ritrovata le mani di quello che credeva fosse un semplice interlocutore attaccate alla sua borsa. Ma la giovane, secondo quanto ricostruito, ha resistito al tentativo di scippo, iniziando a urlare. Una reazione che, forse, lo scippatore non aveva previsto, tanto da mollare la presa e allontanarsi rapidamente. Ma la fuga è durata poco, perché è stato individuato quasi subito dalla polizia ed è ... 🔗lanazione.it

I Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno tratto in arresto un 22enne straniero ritenuto il presunto responsabile di furto di capi d’abbigliamento dall’interno di un negozio di un famoso brand commerciale della zona. L'episodio criminoso si è verificato nel pomeriggio del 2 marzo, quando gli... 🔗parmatoday.it

