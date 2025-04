Tennis Sonego e Darderi al secondo turno del Master di Madrid

Sonego non sbaglia e si prende il 2° turno del Masters di Madrid. Il torinese, 43 del mondo, ha superato all’esordio un duro ostacolo come il serbo Miomir Kecmanovic (47 del ranking). 6-4, 7-6 i parziali per il campione di Davis, in un match estremamente equilibrato in cui hanno dominato i servizi e la freddezza di Sonny, capace di annullare tutte le 4 palle break del rivale. Al secondo turno, raggiunto dopo quello conquistato 12 mesi fa, Sonego sfiderà l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 6, con cui ha perso i tre precedenti giocati. Avanza anche Luciano Darderi. L’Italo-argentino batte il francese Quentin Halys, vincendo l’ottava partita nelle ultime nove con un duplice 6-4 in un’ora e 14 minuti di gioco; mentre il piemontese piega Miomir Kecmanovic al termine di un braccio di ferro lungo due ore e quattro minuti di gioco, fermando il tabellone sul punteggio di 6-4 7-6. Leggi su Ildenaro.it Roma, 24 apr. (askanews) – Lorenzonon sbaglia e si prende il 2°dels di. Il torinese, 43 del mondo, ha superato all’esordio un duro ostacolo come il serbo Miomir Kecmanovic (47 del ranking). 6-4, 7-6 i parziali per il campione di Davis, in un match estremamente equilibrato in cui hanno dominato i servizi e la freddezza di Sonny, capace di annullare tutte le 4 palle break del rivale. Al, raggiunto dopo quello conquistato 12 mesi fa,sfiderà l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 6, con cui ha perso i tre precedenti giocati. Avanza anche Luciano. L’Italo-argentino batte il francese Quentin Halys, vincendo l’ottava partita nelle ultime nove con un duplice 6-4 in un’ora e 14 minuti di gioco; mentre il piemontese piega Miomir Kecmanovic al termine di un braccio di ferro lungo due ore e quattro minuti di gioco, fermando il tabellone sul punteggio di 6-4 7-6.

