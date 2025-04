Teatro e Mestieri al via le iscrizioni al corso di formazione per sarti teatrali

Teatro di Pisa arricchisce la propria offerta formativa con la prima edizione del corso di sartoria teatrale, una grande occasione per chi desideri imparare le tradizioni e i Mestieri artigiani dell’arte del Teatro e farne una professione affascinante, originale e fortemente. Pisatoday.it - Teatro e Mestieri, al via le iscrizioni al corso di formazione per sarti teatrali Leggi su Pisatoday.it La Fondazionedi Pisa arricchisce la propria offerta formativa con la prima edizione deldi sartoria teatrale, una grande occasione per chi desideri imparare le tradizioni e iartigiani dell’arte dele farne una professione affascinante, originale e fortemente.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Teatro e Mestieri, al via le iscrizioni al corso di formazione per sarti teatrali; Borse di studio per l’Accademia di Arti e Mestieri dello Spettacolo del Teatro alla Scala; VerdiFormazione, il Teatro di Pisa riapre la stagione dei corsi di recitazione per tutte le età; Perché il Festival si svolge sempre a Sanremo?; Formazione al Teatro Verdi: aperta una selezione per ballerini.

Secondo pisatoday.it: Teatro e Mestieri, al via le iscrizioni al corso di formazione per sarti teatrali - Da giugno a settembre 300 ore di lezioni frontali e attività di laboratorio negli spazi del Teatro Verdi La Fondazione Teatro di Pisa arricchisce la propria offerta formativa con la prima edizione del ...