Taremi bocciato e Lautaro flop L’iraniano disastroso contro il Milan il Toro…

Taremi ancora deludente contro il Milan, bocciato anche Lautaro Martinez: a Inzaghi sono mancati anche gli attaccantiIl Corriere dello sport ha analizzato alcune prove offensive dei calciatori dell’Inter, su tutte quelle di Taremi e Lautaro Martinez, partiti titolari contro il Milan:L’ADDIO – «Il Milan si prende la finale di Coppa Italia e l’Inter dice addio al Triplete. Anche il quinto derby della stagione, insomma, ha confermato che, dentro ad una stagione sconcertante, almeno contro i nerazzurri il Diavolo riesce a metterci qualcosa di più, se non altro sul piano dello spirito, dell’atteggiamento e dell’applicazione. Altrimenti, i rossoneri non sarebbero stati in grado si resistere agli assalti di Lautaro e soci nella prima mezz’ora»BOCCIATI – «Ha steccato, invece, Lautaro. La sua prova è stata comunque generosa e soprattutto dispendiosa, anche a causa dell’ennesima esibizione da dimenticare di Taremi. Internews24.com - Taremi bocciato e Lautaro flop: «L’iraniano disastroso contro il Milan, il Toro…» Leggi su Internews24.com ancora deludenteilancheMartinez: a Inzaghi sono mancati anche gli attaccantiIl Corriere dello sport ha analizzato alcune prove offensive dei calciatori dell’Inter, su tutte quelle diMartinez, partiti titolariil:L’ADDIO – «Ilsi prende la finale di Coppa Italia e l’Inter dice addio al Triplete. Anche il quinto derby della stagione, insomma, ha confermato che, dentro ad una stagione sconcertante, almenoi nerazzurri il Diavolo riesce a metterci qualcosa di più, se non altro sul piano dello spirito, dell’atteggiamento e dell’applicazione. Altrimenti, i rossoneri non sarebbero stati in grado si resistere agli assalti die soci nella prima mezz’ora»BOCCIATI – «Ha steccato, invece,. La sua prova è stata comunque generosa e soprattutto dispendiosa, anche a causa dell’ennesima esibizione da dimenticare di

