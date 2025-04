Taremi bocciato all8217Inter per Matri è una delusione 8220Si vede che è goffo nei movimenti8221

Matri bacchetta Taremi, protagonista di una bruttissima partita contro il Milan in Coppa Italia: "L'Inter dipende tanto da Thuram e Lautaro. Taremi non si è inserito" Leggi su Fanpage.it bacchetta, protagonista di una bruttissima partita contro il Milan in Coppa Italia: "L'Inter dipende tanto da Thuram e Lautaro.non si è inserito"

Inter: Taremi bocciato, il sostituto arriva con lo sconto

In casa nerazzurra si ragiona sulla possibilità di piazzare un colpo d’esperienza in attacco per andare a sostituire il centravanti iraniano Tre gol complessivi e prestazioni non all’altezza.

In casa nerazzurra si ragiona sulla possibilità di piazzare un colpo d’esperienza in attacco per andare a sostituire il centravanti iraniano Tre gol complessivi e prestazioni non all’altezza. Taremi bocciato anche in Nazionale: escluso dai titolari in Iran-Emirati Arabi

Anche ieri la prestazione dell’attaccante iraniano non è stata per nulla positiva. Può salutare a fine stagione: ecco il sostituto Sarebbe dovuto essere l’ennesimo grande colpo a zero dell’Inter, ma fin qui la stagione di Mehdi Taremi non è stata di certo esaltante.

Da msn.com: Taremi: "Convivo da 5 mesi con un infortunio, devo curarmi per aiutare l'Inter" - Mehdi Taremi, attaccante dell'Inter arrivato la scorsa estate dal Porto, ha spiegato il motivo della sua assenza nella gara di ieri tra il suo Iran e gli Emirati Arabi Uniti, parlando anche del ...