Tanta confusione dottrinale E il testo del Padre nostro non doveva essere cambiato

Laverita.info - «Tanta confusione dottrinale. E il testo del “Padre nostro” non doveva essere cambiato» Leggi su Laverita.info Il teologo Nicola Bux, stretto collaboratore di Benedetto XVI: «Sui divorziati, “Amoris laetitia” contraddice la dottrina. Le congregazioni affrontino tutti i “Dubia” dei cardinali».

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: «Tanta confusione dottrinale. E il testo del “Padre nostro” non doveva essere cambiato»; Gpa: no, la legge appena approvata non sancisce un “reato universale”; Esperienza o culto? Per un dibattito circa la “Nota su Medjugorje”; Dubia, le risposte di Francesco: paradigma della confusione; Divorziati risposati, per fare la Comunione basta il proposito di cambiare.