Tanatoprassi cosa è la tecnica del imbalsamazione temporanea del corpo di Papa Francesco

dell'esposizione ai fedeli il corpo di Papa Francesco è stato sottoposto a Tanatoprassi, una tecnica di conservazione temporanea. Ecco di cosa si tratta Ilgiornale.it - Tanatoprassi, cosa è la tecnica dell'"imbalsamazione temporanea" del corpo di Papa Francesco Leggi su Ilgiornale.it Prima'esposizione ai fedeli ildiè stato sottoposto a, unadi conservazione. Ecco disi tratta

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Cos'è la tanatoprassi, la cura dei cadaveri che appassiona Oriana Sabatini e ha coinvolto Dybala; La tanatoprassi praticata a Papa Francesco: il corpo del Pontefice imbalsamato temporaneamente per l'esposizi; Paulo Dybala e la notte in cui accompagnò la moglie Oriana in obitorio: “Andiamo a truccare un cadavere?”; Perché Pelé è stato imbalsamato per la veglia funebre. La tanatoprassi; Nuovo corso di tanatoetetica - Croce Verde RE.