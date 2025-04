Tajani difende Musumeci La sobrietà non c’entra con le commemorazioni per la Liberazione

Musumeci ha fatto bene a fare appello alla sobrietà per i festeggiamenti del 25 aprile? Il tema, risponde il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani (foto), è generico. generico. "Musumeci – spiega infatti Tajani – non ha detto sobrietà riferito alle manifestazioni del 25 aprile", dunque "non c’è da fare nessuna polemica". Il riferimento è alla ridda di commenti arrivati soprattutto da sinistra dopo l’invito alla sobrietà del ministro per la Protezione civile nei cinque giorni di lutto nazionale indetti dal Consiglio dei ministri per la morte di papa Francesco. Un periodo che copre anche la Festa per l’80esimo anniverario della Liberazione dal nazifascismo".Ma "tutte le cerimonie sono consentite, naturalmente – ha ribadito Tajani – tenuto conto del contesto, ovvero il lutto per il papa, e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno". Quotidiano.net - Tajani difende Musumeci: "La sobrietà non c’entra con le commemorazioni per la Liberazione" Leggi su Quotidiano.net Il ministro Nelloha fatto bene a fare appello allaper i festeggiamenti del 25 aprile? Il tema, risponde il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio(foto), è generico. generico. "– spiega infatti– non ha dettoriferito alle manifestazioni del 25 aprile", dunque "non c’è da fare nessuna polemica". Il riferimento è alla ridda di commenti arrivati soprattutto da sinistra dopo l’invito alladel ministro per la Protezione civile nei cinque giorni di lutto nazionale indetti dal Consiglio dei ministri per la morte di papa Francesco. Un periodo che copre anche la Festa per l’80esimo anniverario delladal nazifascismo".Ma "tutte le cerimonie sono consentite, naturalmente – ha ribadito– tenuto conto del contesto, ovvero il lutto per il papa, e quindi con lache la circostanza impone a ciascuno".

