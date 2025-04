Tajani al Cairo E una missione di pace per arrivare a un cessate il fuoco duraturo a Gaza

Cairo, 24 aprile 2025 “Questa è una missione di pace per sostenere tutte le iniziative egiziane per arrivare ad un cessate il fuoco duraturo a Gaza. Sosteniamo anche la proposta della ricostruzione di Gaza egiziana e degli altri paesi arabi e naturalmente siamo impegnati per tutelare il traffico marittimo attraverso Suez e il Mar Rosso.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani appena atterrato al Cairo per la sua missione di pace in Egitto”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Tajani al Cairo: E' una missione di pace per arrivare a un cessate il fuoco duraturo a Gaza Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista), 24 aprile 2025 “Questa è unadiper sostenere tutte le iniziative egiziane perad unil. Sosteniamo anche la proposta della ricostruzione diegiziana e degli altri paesi arabi e naturalmente siamo impegnati per tutelare il traffico marittimo attraverso Suez e il Mar Rosso.” Così il ministro degli esteri Antonioappena atterrato alper la suadiin Egitto”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

