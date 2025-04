Tajani al Cairo attacchi Houthi problema grave 7 mld danni a Egitto

Cairo, 24 apr. (askanews) - "C'è una comunità d'intenti per cercare di garantire la libertà di navigazione attraverso Suez e attraverso il Mar Rosso. È un problema quello degli attacchi degli Houthi grave per l'Egitto, perché ha avuto danni enormi, circa 7 miliardi di dollari. Noi abbiamo avuto danni per le nostre imprese esportatrici, più le spese che dobbiamo profondere per la presenza della nostra Marina militare che deve garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine al termine del colloquio con il presidente egiziano Al-Sisi al Cairo. Quotidiano.net - Tajani al Cairo: attacchi Houthi problema grave, 7 mld danni a Egitto Leggi su Quotidiano.net Il, 24 apr. (askanews) - "C'è una comunità d'intenti per cercare di garantire la libertà di navigazione attraverso Suez e attraverso il Mar Rosso. È unquello deglidegliper l', perché ha avutoenormi, circa 7 miliardi di dollari. Noi abbiamo avutoper le nostre imprese esportatrici, più le spese che dobbiamo profondere per la presenza della nostra Marina militare che deve garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio, parlando con i giornalisti a margine al termine del colloquio con il presidente egiziano Al-Sisi al

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Tajani al Cairo: attacchi Houthi problema grave, 7 mld danni a Egitto; Autorità di Gaza, almeno 45 morti negli attacchi d'Israele. Idf: Colpito covo di Hamas - Idf, bombardato per errore struttura Onu a marzo a Gaza nell'attacco rimase ucciso un dipendente delle Nazioni Unite; Tajani “Sostegno dell’Italia agli sforzi dell’Egitto per una mediazione tra Israele e Hamas”; Tajani in Egitto: Uniti per garantire la libertà di navigazione nel Canale di Suez e Mar Rosso; Mar Rosso, Suez, Palestina. Tutti i dossier dell’incontro Tajani-Al Sisi.

Da askanews.it: Tajani al Cairo: attacchi Houthi problema grave, 7 mld danni a Egitto - Il Cairo, 24 apr. (askanews) – “C’è una comunità d’intenti per cercare di garantire la libertà di navigazione attraverso Suez e attraverso il Mar Rosso. È un problema quello degli attacchi degli Houth ...

Scrive ticinonotizie.it: Tajani “Sostegno dell’Italia agli sforzi dell’Egitto per una mediazione tra Israele e Hamas” - ESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – “Ho ribadito al presidente Al Sisi il sostegno totale dell’Italia agli sforzi dell’Egitto per una mediazione tra Israele e Hamas al f ...

formiche.net scrive: Mar Rosso, Suez, Palestina. Tutti i dossier dell’incontro Tajani-Al Sisi - Il perimetro di sicurezza nazionale italiano passa anche dall’Egitto, elemento che è all’attenzione del governo sin dal suo insediamento. Per questa ragione la visita del ministro degli esteri Antonio ...