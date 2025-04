Taglio di 191 docenti Meno 51 a Bologna

Taglio degli insegnanti in regione: il prossimo anno saranno previsti 191 docenti in Meno. Il numero arriva dall'incontro tra i sindacati e l'Ufficio scolastico regionale. Di questi, circa il 27%, ovvero 51 rispetto al totale, riguarda la provincia di Bologna. L'unica provincia a crescere è Parma, che registra un aumento di 5 insegnanti. "Un Taglio importante che continua a mettere in discussione il diritto allo studio di tutti i ragazzi e le ragazze di questa regione e la qualità del sistema d'istruzione e del tempo a scuola. Un Taglio che porterà all'aumento degli alunni per classe, anche alunni con disabilità, oltre il limite della legge", ha denunciato la Flc.

