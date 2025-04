Ilrestodelcarlino.it - Tagle, l’altro "papabile". A Bologna negli anni ’90. E qui scrisse del Concilio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella rossa, non poteva non passare anche il cosiddetto "Papa Rosso", uno dei nomi ’papabili’ per il dopo-Francesco oltre al nostro "don Matteo". Se in città si tifa per il presidente della Cei (anche se Zuppi ripete che "non vuole sentirne parlare"), si fa strada anche il nome di Luis, filippino con origini cinesi da parte di madre, 67, il "Papa rosso" in quanto prefetto di Propaganda fide, il dicastero che governa tutte le terre di missione, dal 2022 confluito nel ’Dicastero dell’evangelizzazione’ ci cuiè pro-prefetto della sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari.Ed è proprio lui, ex arcivescovo di Manila, il "Francesco asiatico" soprannominato ’Chito’, che aè stato per quasi un anno, tra il 1996 e il 1997, per un periodo di studio, entrando a far parte del comitato editoriale dell’Istituto per le scienze religiose di, impegnato nella stesura della Storia delVaticano II.