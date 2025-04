Tacente Dimissioni immediate da CTP

Tacente comunica di aver rassegnato, con effetto immediato, le proprie Dimissioni da presidente del Consiglio di amministrazione del CTP.La decisione annunciata già ieri, maturata con senso di responsabilità e profondo rispetto verso l’Ente, i cittadini e i candidati sindaco che come lui affronteranno le prossime elezioni amministrative, è stata presa dopo aver avuto garanzie dal management su due questioni relative all’ordinaria amministrazione.«Le Dimissioni immediate – dichiara l’avv. Francesco Tacente – non arrecheranno alcun pregiudizio ai lavoratori, che percepiranno regolarmente gli stipendi senza ritardi eventualmente causati da tale decisione, né comprometteranno l’attività dell’Azienda in un periodo delicato per il trasporto pubblico locale, che sarà caratterizzato prossimamente dai giorni dei festeggiamenti del Santo Patrono, San Cataldo, giornate a cui tutti noi ci stringeremo in preghiera. Tarantinitime.it - Tacente: “Dimissioni immediate da CTP” Leggi su Tarantinitime.it Tarantini Time QuotidianoL’avvocato Francescocomunica di aver rassegnato, con effetto immediato, le proprieda presidente del Consiglio di amministrazione del CTP.La decisione annunciata già ieri, maturata con senso di responsabilità e profondo rispetto verso l’Ente, i cittadini e i candidati sindaco che come lui affronteranno le prossime elezioni amministrative, è stata presa dopo aver avuto garanzie dal management su due questioni relative all’ordinaria amministrazione.«Le– dichiara l’avv. Francesco– non arrecheranno alcun pregiudizio ai lavoratori, che percepiranno regolarmente gli stipendi senza ritardi eventualmente causati da tale decisione, né comprometteranno l’attività dell’Azienda in un periodo delicato per il trasporto pubblico locale, che sarà caratterizzato prossimamente dai giorni dei festeggiamenti del Santo Patrono, San Cataldo, giornate a cui tutti noi ci stringeremo in preghiera.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Tacente, anticipate le dimissioni dal Ctp; Tacente: «Mi dimetto da presidente del Ctp».

Lo riporta msn.com: Tacente rompe gli indugi e si candida a sindaco: «Parlerò con civici e partiti» - L'avvocato e presidente di Ctp, Francesco Tacente, sceglie di scendere in campo e si candida a sindaco di Taranto. Non specificando, però, se nell'alveo del centrodestra o se sostenuto unicamente ...

elivebrescia.tv scrive: Caso Singh, Battagliola “auspichiamo dimissioni immediate” - “Alla luce di tutti ciò – conclude Battagliola nella notta ufficiale – ritengo che anche a tutela di Singh e della sua posizione giudiziaria auspichiamo dimissioni immediate”.

Risulta da quibrescia.it: Caso Singh, Brescia Civica: «Dimissioni immediate» del consigliere indagato per maltrattamenti in famiglia - Massimiliano Battagliola, capogruppo in Loggia di Brescia Civica, auspica le «dimissioni immediate» del consigliere indagato. «Fermo restando che esiste la presunzione di innocenza ...