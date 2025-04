Ilgiorno.it - Svuotano la cassa automatica del benzinaio. Ma dentro trovano soltanto duecento euro

Ladri dal, svuotata la, mac’erano solo 200. Il colpo, di notte, a Masate nei giorni scorsi. Il distributore preso di mira è quello sulla Sp179, una pompa di rifornimento aperta 24 ore su 24. E forse per questo chi ha agito sperava di rimediare qualcosa in più. Ma rintracciare i responsabili non sarà facile: gli autori, infatti, sono riusciti a mettere fuori gioco le telecamere, non ci sono immagini che possano aiutare i carabinieri a risalire alla loro identità. Il furto è stato scoperto dal gestore direttamente la mattina dopo. Non gli è rimasto che chiamare le volanti e sporgere denuncia. Il bottino è magro, ma, come spesso capita in questi casi, i danni no. C’è da mettere a posto il sistema self-service, scardinato dalla banda che ha evitato la spaccata, forse per non dare troppo nell’occhio.