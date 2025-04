Iodonna.it - Svolge diverse funzioni ma è noto soprattutto per la sua capacità di aumentare il senso di sazietà, aiutando così a controllare l’appetito. In quali casi può essere assunto? E quali sono le eventuali controindicazioni da conoscere? Le risposte della dietista

Capita spesso di sentir parlare di miracolosi integratori per la perdita di peso. Tra questi, è diventato molto popolare il glucomannano, ritenuto uno dei rimedi più efficaci per dimagrire. Ma di cosa si tratta esattamente ei suoi reali benefici? Prima di farsi prendere da facili entusiasmi, è importante fare chiarezza. Grasso sulla pancia: 10 consigli per eliminarlo X Glucomannano: di cosa si tratta«Il glucomannano è una fibra alimentare solubile, estratta dalla radice del konjac (Amorphophallus konjac), una pianta originaria del Sud-Est asiatico – spiega la dottoressa Emanuela Russo,presso INCO (Istituto Nazionale per la Cura dell’Obesità) all’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio.