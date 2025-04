Sversamento di gasolio sul Rabbi intervento dei Vigili del Fuoco avviate le indagini

Sversamento di gasolio nel fiume Rabbi, tra Fiumana e Predappio. Mercoledì pomeriggio i Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti a seguito di una segnalazione alle 115 giunta intorno alle 19.30. Le squadre giunte sul posto hanno operato con l'ausilio anche di un gommone per posizionare del. Forlitoday.it - Sversamento di gasolio sul Rabbi: intervento dei Vigili del Fuoco, avviate le indagini Leggi su Forlitoday.it dinel fiume, tra Fiumana e Predappio. Mercoledì pomeriggio ideldi Forlì sono intervenuti a seguito di una segnalazione alle 115 giunta intorno alle 19.30. Le squadre giunte sul posto hanno operato con l'ausilio anche di un gommone per posizionare del.

