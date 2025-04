Supermercati aperti il 25 aprile l’elenco completo quali sono attivi per la festa della Liberazione

Supermercati che hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita per la festa della Liberazione del 25 aprile 2025. Leggi su Fanpage.it Dalla Coop all’Esselunga passando per Carrefour e Lidl: è lunga la lista deiche hanno deciso di tenerei propri punti vendita per ladel 252025.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ne parlano su altre fonti: Supermercati aperti a Roma il 25 aprile, quali sono? Da Conad a Pam, ecco la lista completa con gli orari; Ci sono supermercati aperti il 25 aprile 2025?; Festa della Liberazione, i supermercati aperti il 25 aprile in Toscana; Quali sono i supermercati aperti il 25 Aprile 2025?; 25 Aprile 2025 a Genova, supermercati aperti o chiusi? Ikea e i centri commerciali?.

fanpage.it scrive: Supermercati aperti il 25 aprile, l’elenco completo: quali sono attivi per la festa della Liberazione - Dalla Coop all’Esselunga passando per Carrefour e Lidl: è lunga la lista dei supermercati che hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita per ...

Lo riporta msn.com: Supermercati aperti il 25 aprile: Lidl, Eurospin, Conad, Penny, MD e altri - Scopri quali supermercati saranno aperti il 25 aprile: ecco tutte le info su Lidl, Esselunga, Coop, Conad, MD e altre catene.

Come scrive lanazione.it: Festa della Liberazione, i supermercati aperti il 25 aprile in Toscana - Restano sempre operativi, anche durante le festività, i Carrefour Express, spesso aperti fino a tarda sera. A Firenze, ad esempio, saranno aperti i punti vendita di via Maragliano (quartiere 5), via ...