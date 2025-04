Sul ReArm decide solo lei von der Leyen sfida l’Europarlamento

Leyen ancora una volta dimostra di non aver rispetto del Parlamento. L’Eurocamera appena ventiquattrore prima ha detto no, con un sussulto di dignità, alla procedura d’urgenza voluta dalla stessa presidente della Commissione Ue per accorciare i tempi di approvazione del piano per il riarmo europeo.La Commissione Affari Giuridici dell’Eurocamera (Juri) ha approvato una relazione che condanna l’uso, richiesto da von der Leyen proprio quando presentò il piano ReArm, dell’art.122 dei Trattati, una procedura d’urgenza che elude la consultazione del Parlamento europeo e avvia direttamente i negoziati con i 27 Stati membri.Ursula ignora la relazione dell’Eurocamera sull’iter per il riarmoMa la numero uno dell’esecutivo comunitario ha deciso di ignorare la relazione e di tirare dritto, sebbene il parere di Juri sarà ora sottoposto alla presidente del Pe “affinché valuti ulteriori passi a riguardo”. Lanotiziagiornale.it - Sul ReArm decide solo lei: von der Leyen sfida l’Europarlamento Leggi su Lanotiziagiornale.it Ursula von derancora una volta dimostra di non aver rispetto del Parlamento. L’Eurocamera appena ventiquattrore prima ha detto no, con un sussulto di dignità, alla procedura d’urgenza voluta dalla stessa presidente della Commissione Ue per accorciare i tempi di approvazione del piano per il riarmo europeo.La Commissione Affari Giuridici dell’Eurocamera (Juri) ha approvato una relazione che condanna l’uso, richiesto da von derproprio quando presentò il piano, dell’art.122 dei Trattati, una procedura d’urgenza che elude la consultazione del Parlamento europeo e avvia direttamente i negoziati con i 27 Stati membri.Ursula ignora la relazione dell’Eurocamera sull’iter per il riarmoMa la numero uno dell’esecutivo comunitario ha deciso di ignorare la relazione e di tirare dritto, sebbene il parere di Juri sarà ora sottoposto alla presidente del Pe “affinché valuti ulteriori passi a riguardo”.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Su questo argomento da altre fonti: Perché il piano sul riarmo è accusato di aggirare il Parlamento Ue; RearmEu, Von der Leyen: 'Putin vicino ostile'. Protesta M5S in aula; Von der Leyen vuole scavalcare il Parlamento Ue per far approvare il suo piano di riarmo: “No al voto…; Perché il draghiano Giavazzi strattona von der Leyen su ReArm Europe; L'Europa si riarma, approvati 800 miliardi per la difesa comune.

Lo riporta quifinanza.it: Riarmo Ue bocciato, perché è crollato il piano di von der Leyen da 150 miliardi - La bocciatura del piano da 150 miliardi Ue blocca l’indebitamento e difende la trasparenza, rispondendo a preoccupazioni economiche, come quelle sull’Italia e il debito pubblico ...

Risulta da iltempo.it: Riarmo Ue, il Parlamento europeo rovina i piani di von der Leyen e boccia l'iter giuridico - I servizi giuridici del Parlamento europeo si sono pronunciati contro la scelta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di ...

Segnala ilsussidiario.net: ReArm Eu, Commissione Juri boccia Von der Leyen/ "Art.122? Illegittimo aggirare Parlamento": cosa succede ora - Già travolta dallo scandalo Pfizergate, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen continua a far discutere per i suoi metodi. L’ultima strigliata arriva dalla Commissione affari giu ...